Retour en classe avant le 4 mai au Québec?

Si l'on se fie aux dires du premier ministre du Québec, les résultats encourageants de la pandémie de coronavirus incitent le gouvernement à envisager une réouverture des écoles et des garderies de la province avant le 4 mai.

C'est du moins ce qu'a laissé entendre François Legault lors de sa mise à jour quotidienne sur la lutte à la COVID-19.

Selon le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, la réouverture des écoles ferait en sorte que les enfants, moins vulnérables, participeraient à l'immunisation naturelle de la population.

Les écoles du Québec et les garderies pourraient donc rouvrir plus tôt que prévu, tout en empêchant tout contact des jeunes avec les personnes plus âgées de la population.