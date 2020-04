COVID-19 | Des comportements inacceptables de certains clients à l’endroit des employés

«On parle de cas qui sont survenus surtout depuis qu’on a fermé les épiceries le dimanche. Il y a notamment plus de monde les deux jours précédents. Donc, les risques de friction sont plus élevés. Des marchands ont d’ailleurs demandé plus de surveillance au cours des journées de fort achalandage. Mont-Tremblant le fait déjà. Les policiers patrouillent davantage et surveillent les files d’attente des épiceries. Ce sera le cas aussi à Bromont pour le week-end de Pâques.»