Coronavirus | Le résumé du jeudi 9 avril

Une situation critique pour les aînés dans une demi-douzaine de CHSLD, un retour à la normale qui risque d'être bien long, des dénonciations liées au confinement pas toujours pertinentes et le premier ministre britannique Boris Johnson qui quitte les soins intensifs ont retenu l'attention en ce jeudi 9 avril.

Bien que la moitié des décès de la province liés au coronavirus soit survenue en CHSLD ou en résidences privées, le premier ministre François Legault a indiqué que la situation critique était localisée à six établissements.

Des 216 décès comptabilisés au Québec jusqu'ici, le premier ministre a indiqué que 90% d’entre eux impliquaient des personnes de plus de 70 ans, que 9% des personnes décédées avaient entre 60 et 69 ans et qu'elles souffraient également de maladies chroniques.

Selon le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le pic de la contagion au pays devrait survenir au printemps, mais la situation ne sera pas de retour à la normale d'ici peut-être un an ou 18 mois.

Le premier ministre britannique Boris Johnson, atteint de la COVID-19, a quitté les soins intensifs.

Débordés d'appels non fondés ou loufoques en regard des règles de confinement, la Sûreté du Québec a publié une vidéo où elle explique dans quelles circonstances le public doit les joindre.

En ce temps de crise, la mobilisation populaire est exceptionnelle afin de maintenir les services des banques alimentaires qui sont plus prisés que jamais.