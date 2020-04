L'UFC continue, mais ce sera sans la combattante Rose Namajunas

L'UFC a annoncé cette semaine que le calendrier reprenait de plus belle le 18 avril prochain dans un site secret, avant de se déplacer sur une île privée pour les galas suivants.

Mais une des combattantes qui devait servir de tête d’affiche, l’ancienne championne des poids plume Rose Namajunas, a déclaré forfait jeudi.

Via son agent, elle a fait savoir que deux membres de sa famille avaient perdu la vie à cause de la COVID-19 et qu’elle se retirait donc de l’évènement où elle devait affronter Jessica Andrade.

Elle désire revenir à la compétition rapidement, mais pour l’instant, elle sentait le besoin de prendre une pause.

Aucune information n’a été dévoilée sur le lieu du gala du 18 avril ni qui remplacera Namajunas lors du UFC 249.