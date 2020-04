COVID-19 | Si New York était un pays…

On a longuement parlé de la propagation de la COVID-19 aux États-Unis, mais il faut s’attarder à ce qui se passe dans l’État de New York.

En fait, si New York était un pays, il serait le deuxième pays au monde le plus infecté.

En date de jeudi, New York comptait un nombre total de 160 000 cas, ce qui placerait cet État au deuxième rang mondial, devant l’Espagne qui est le deuxième pays au monde le plus touché avec 152 000 cas.

C’est une statistique frappante. Avec plus de 7000 décès, New York en possède autant que toute l’Angleterre. C’est 14 fois plus que le Canada au grand complet, même si la population du Canada est presque le double de celle de l’État new-yorkais.

On compte aussi près de 9000 nouveaux cas par jour à New York, ce qui représente plus que la somme des nouveaux cas quotidiens de l’Italie et l’Espagne, deux des pays les plus touchés au monde.

Jeudi, les États-Unis (avec 16 114 décès) sont passés au deuxième rang mondial devant l’Espagne (15 238) pour ce qui est du taux de mortalité. Il ne leur reste plus qu’une étape à franchir pour atteindre le sommet : l’Italie qui en compte 18 279.

Le Canada et l’Allemagne demeurent les deux pays ayant enregistré au moins 20 000 cas tout en maintenant le meilleur tôt de survie. Seulement 2,12% des patients allemands infectés par le virus en décèdent, alors qu’au Canada, le taux est à 2,43%.