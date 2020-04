Soccer | Reprise des entraînements en Allemagne

Les 18 équipes de la Bundesliga commencent à se préparer pour un retour à la compétition. Presque toutes les équipes ont repris l’entraînement à huis clos cette semaine. La ligue a implanté des règles strictes que les joueurs et les équipes doivent respecter.

Pour le moment, les joueurs sont séparés en petits groupes et s’entraînent sur plusieurs terrains différents. On demande aussi aux joueurs de se tenir loin l’un de l’autre et de manger et prendre leur douche à la maison.

L’objectif serait de reprendre les activités en mai et terminer la saison régulière en juin. C’est ce qu’a mentionné le chef de la direction de Bundesliga, Christian Seifert, au New York Times. Par contre, en ce moment, on ne pense pas pouvoir rouvrir les stades au public avant 2021.

Quelques centaines de personnes tout au plus seront admises dans les stades durant les rencontres, on parle ici des joueurs, des entraîneurs, des agents de sécurité, des médecins, des arbitres, des thérapeutes et quelques membres des médias.

L’Allemagne a vu plus de 100 000 personnes être infectées par le nouveau coronavirus, mais son taux de mortalité (2,12%) enregistré est le plus bas parmi les pays les plus touchés. Le Canada (2,43%) vient au deuxième rang à ce chapitre.