COVID-19 | Le pic de la pandémie devrait être atteint à la fin du printemps

Dans le meilleur des scénarios, et à condition que le Canada maîtrise la pandémie, la COVID-19 ferait entre 11 000 et 44 000 morts au pays. Le pic de la pandémie devrait être atteint à la fin du printemps. il faudra donc que les Canadiens soient «disciplinés» au cours des prochains mois pour éviter le pire, selon le premier ministre Justin Trudeau.



Selon l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, Theresa Tam, entre 2,5 et 10 pour cent de la population canadienne aura été infectée à la fin du primtemps, à condition de poursuivre l'imposition de mesures strictes pour freiner la propagation du virus.

Par ailleurs, l'Agence estime qu'il pourrait y avoir entre 22 600 et 32 000 cas d’infection de la COVID-19 d'ici une semaine. Elle prévoit par ailleurs 500 à 700 décès au pays au cours de la même période.

Chose certaine, la route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile, au dire de Justin Trudeau.

C’est ce qu’il a dit lors de son point de presse quotidien, jeudi.

Il a affirmé qu’il y a une lumière au bout du tunnel, mais que l'espoir se situe un peu plus loin sur l'échelle du temps que le souhaiterait la population, a souligné le premier ministre.

Une reprise graduelle des activités au printemps ou à l'été ne signifiera toutefois pas un retour à la normale, d'après lui. Le retour à la normale pourrait prendre une année complète.

Il a d'ailleurs promis que les mesures de soutien qui ont été mises en place resteront en vigueur aussi longtemps que ce sera nécessaire.

La courbe de progression

Actuellement, le nombre de cas d’infection double environ tous les trois à cinq jours au pays. Heureusement, les autorités croient que la courbe de progression commence à s'aplatir.

On dénombre 19 291 cas confirmés de COVID-19 au Canada et 476 morts associés à la maladie.

Les provinces les plus touchées sont le Québec (10 031 cas) et l’Ontario (5276 cas).