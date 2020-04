Montants versés en trop à propos de la PCU | Des éclaircissements de Pierre-Yves McSween

«Tout dépend de comment votre demande a été traitée. Vous avez droit à 8000 $ maximum pour 16 semaines. Le gouvernement sait qu’il y a eu des ratées. Ce n’est pas tellement grave, car il va se rattraper et ajusté la balance à livrer au cours des prochaines semaines. Si Ottawa verse plus de 8000 $, l’administration fédérale va demander à la personne impliqué de rembourser la somme donnée en trop. [...] Et n'oublions pas que c'est imposable tout ça.»