Coronavirus | Le résumé du mercredi 8 avril

La règle de distanciation des deux mètres qui sera maintenue plusieurs mois, le pic de la contamination à Montréal, une autre bonification de l'aide aux entreprises de la part d'Ottawa et le personnel dans les pharmacies qui est agressé verbalement ont retenu l'attention en ce mercredi 8 avril.

Le premier ministre François Legault a évoqué une réouverture prochaine des entreprises et des commerces, mais il a admis que les Québécois devront continuer de maintenir une distanciation physique de deux mètres pendant quelques mois.

La stabilisation du nombre de personnes hospitalisées depuis quelque jours laisse présumer que l'on « est en train de voir la lumière au bout du tunnel », précise le premier ministre, tout en soulignant qu'il faut poursuivre les efforts.

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann veut redoubler d'ardeur afin de diminuer la propagation du virus chez les aînés.

Selon la direction de la Santé publique de Montréal, la métropole a atteint le sommet de la courbe de contamination et on espère voir une diminution du nombre de nouveaux cas d'ici la semaine prochaine.

De plus en plus de pharmaciens déplorent être victimes de l’impatience et de la mauvaise humeur des clients qui n’acceptent pas les nouvelles mesures mises en place pour éviter la propagation du coronavirus.

Un peu plus de 10 000 unités de logement (maisons, condominiums, logements locatifs) doivent être livrées d'ici le mois de juillet.