Les Américains auront-ils plus de cas que le reste du monde entier réuni?

Depuis 10 jours, le nombre de cas aux États-Unis ne cesse d’augmenter de façon exponentielle, plus que ce qu'on a vu dans tout autre pays. En termes de statistiques, les Américains sont seuls au monde.

Mercredi, les Américains ont presque autant de cas actifs (374 585) que la totalité des cinq États qui les suivent dans cette colonne. Italie (95 262), Espagne (83 996), France (79 404), Allemagne (71 516) et Angleterre (53 501).

Il y a présentement près de 1,1 million de cas mondialement, dont 35% sont aux États-Unis. Mais le nombre de personnes infectées augmente si vite, qu’il faut s’attendre à ce que d’ici quelques semaines, ce chiffre s’approche dangereusement du 50%, ce qui les placerait à égalité avec la totalité du monde entier.

Mercredi, les Américains (14 214) ont aussi pratiquement rejoint l’Espagne (14 673) au chapitre du nombre de décès. Ce n’est qu’une question de jours avant que ce chiffre ne surpasse celui de l’Italie (17 669) qui arrive en haut de liste à ce chapitre depuis plusieurs semaines.

Autre fait à noter, les 500 000 premiers cas confirmés mondialement ont été totalisés sur plusieurs mois. Les 500 000 suivants, pour atteindre le cap du million de cas, ça n’a pris que sept jours. Aujourd’hui, seulement sept jours plus tard, on ajoute une autre tranche de 500 000 cas, pour dépasser la barre du million et demi de cas totaux.