Coronavirus | On vote au Wisconsin en pleine pandémie

Les États-Unis d’Amérique ont près de 400 000 cas confirmés de coronavirus et plus de 12 700 décès au compteur. Et pourtant, en ce mardi 7 avril, des citoyens… font la queue pour voter au Wisconsin.

Le calendrier électoral prévoyait depuis des mois une primaire démocrate dans cet état du Midwest le 7 avril, afin de déterminer qui, de Joe Biden ou de Bernie Sanders, sera le candidat démocrate à la présidentielle américaine de novembre.

Mais depuis la semaine dernière, tout a dérapé : un compromis quant au nombre de bureaux de vote n’a pas tenu, le gouverneur démocrate Tony Evers a voulu repousser le scrutin, mais la Cour suprême de l’État, a majorité républicaine, a renversé sa décision à la suite d’une poursuite judiciaire.

Bilan : des milliers d’Américains ont fait la queue, mercredi, dans des bureaux de vote en pleine crise du coronavirus.

On écoute les explications de Rafael Jacob...