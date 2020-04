Coronavirus | Les États-Unis et la France en deuil

Quand on dit que la courbe de progression du coronavirus américaine est sans précédent, on en a une autre preuve mardi en regardant les chiffres.

Seulement dans les 24 dernières heures, plus d’Américains (1356) ont perdu la vie en raison du coronavirus qu’en Espagne (556), en Italie (604) et en Allemagne (95) combinées.

C’est une statistique effrayante considérant qu’il y a une semaine seulement l’Espagne et l’Italie étaient considérées comme étant les pays les plus affectés par la pandémie.

La tendance actuelle démontre que le taux de décès chez les Américains (12 227) dépassera celui de l’Italie (17 127) et de l’Espagne (13 897).

Et pour ça, il suffit de regarder la colonne des patients en état critique. En Italie, on parle de près de 3800 patients à risque, aux États-Unis, c’est plus de 9100 qui sont gravement malades. Des statistiques qui ne mentent pas et qui se traduisent normalement par plusieurs décès dans les jours suivants.

Le taux de nouveaux cas augmente de façon exponentielle aux États-Unis, lui qui est maintenant à 352 000 cas actifs. C’est plus que l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France, la Chine et l’Iran, tous mis ensemble!

C’est ce qui se passe présentement en France où les décès explosent. La France a enregistré une journée record de plus de 1400 décès mardi. Ils sont sur le point de devenir la cinquième nation à frapper la barre des 100 000 cas totaux. Et attention, plus de 7000 des leurs sont aussi aux soins intensifs.

Pour revenir aux États-Unis, il n’est pas impossible que d’ici quelques semaines, les Américains comptent plus de cas que tous les autres pays du monde mis ensemble!

Un peu d’optimisme

Même si le nombre de décès par jour ne baisse tout simplement pas en Espagne et en Italie, les deux pays européens ont connu, mardi, pour une deuxième journée consécutive, une journée de moins de 4000 nouveaux cas. C’est une amélioration significative comparativement aux 4000+, 5000+ et 6000+ des dernières semaines.