Coronavirus | Le résumé du lundi 6 avril

Une autre progression de la COVID-19 au Québec, des incertitudes pour les femmes enceintes, le port d'un masque non médical recommandé, des constats d'infraction décernés en masse en fin de semaine et le transfert du premier ministre britannique aux soins intensifs ont retenu l'attention en ce lundi 6 avril.

Le premier ministre François Legault précise que le gouvernement n'a pas l'intention de faire comme à l'Hôpital Général Juif et d'étendre aux autres hôpitaux de la province l'interdiction aux femmes enceintes d'avoir un accompagnateur auprès d'elle lors de leur accouchement. Le mot d'ordre: «En avril, on ne lâche pas d'un fil. »

Santé publique du Canada suggère aux Canadiens de porter un masque non médical lorsqu’ils sortent de la maison afin de freiner la propagation du coronavirus. Il s'agit d'une suggestion et non d'une directive formelle.

Des dizaines de constats d'infraction pour rassemblements illégaux ont été émis en fin de semaine.

Infecté par le coronavirus il y a dix jours, le premier ministre britannique Boris Johnson a été transféré aux soins intensifs.

Les inscriptions pour la prestation canadienne d'urgence (PCU) ont débuté aujourd'hui et on compte environ 1000 inscriptions à la minute.

En collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et Global Citizen, Lady Gaga met sur pied un concert planétaire en vue du 18 avril.

À leur tour, deux des quatre tournois du grand chelem de golf sont bousculés par le cornonavirus.