Doit-on porter ou non un masque quand on sort de la maison?

«Ce qui est prouvé, c’est de rester à la maison aussi longtemps que possible, d’avoir de la distance physique et de se laver les mains, de protéger les plus vulnérables en n’allant pas les visiter et de se couvrir la bouche avec un tissu ou sa manche. Dans les faits, ce qui est très clair, c’est que les masques de procédure doivent rester pour les professionnels de la santé. Le port du masque maison ne doit pas remplacer les autres mesures. Il est là que pour protéger les autres si on est malade. Mais dans certaines situations où la distanciation n’est pas possible, à l’épicerie, en transport en commun, alors si vous êtes malades, vous pouvez porter un masque fait maison»