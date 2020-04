la Ville de Montréal a fermé l'accès à l'Île Notre-Dame et aux stationnements du parc du mont Royal

Le pont Samuel-De Champlain illuminé

Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera aux couleurs de l'arc-en-ciel ce dimanche soir et tous les autre dimanches d'avril, entre 20 h 30 et 21 h 30.



C’est un symbole d’espoir et de soutien en cette période difficile.



Il s'agit aussi d'un rappel de respecter les consignes de la santé publique, dont l'interdiction de faire des rassemblements.