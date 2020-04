On doit confiner la ville de Montréal, selon l'épidémiologiste Nima Machouf

Selon elle, il faut prendre des mesures efficaces, mais qui ne compromettent pas les déplacements des travailleurs essentiels au coeur de la ville.

Ainsi, elle croit que les transports en commun doivent continuer d'offrir des services.

Des données inquiétantes

La Santé publique de Montréal a annoncé vendredi 195 nouveaux cas de coronavirus dans la métropole pour un total de 2 837, ce qui représente 23% de tous les cas au pays.

De plus, 29 décès ont été confirmés.

La Ville de Montréal a annoncé qu’elle serait plus ferme à propos des déplacements et des rassemblements dans les parcs et dans différents lieux.

En même temps, les citoyens peuvent encore utiliser les transports en commun.