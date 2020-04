Coronavirus | Le bilan s'alourdit à Montréal

La Santé publique de Montréal a annoncé vendredi que 195 nouveaux cas de coronavirus ont été rencensés à Montréal pour un total de 2 837, soit 23% de tous les cas au pays.

175 travailleurs de la santé sont aussi infectés.

169 des patients ont été hospitalisés dont 31 se retrouvent présentement aux soins intensifs.

29 personnes ont succombé à la COVID-19.

De plus, les gens qui ont des symptômes sont invités à visiter le site APLATIR.CA pour remplir le formulaire qui aidera les médecins à obtenir le plus d'information possible sur le virus.

D’ailleurs, plus de 6000 Montréalais ont déjà répondu au questionnaire.