Les cas de violence conjugale explosent dans le monde entier

On en parle rarement en ces temps de crise, mais un problème qui dérive de l’isolement est celui de la violence conjugale. Selon les gens de Bouclier d’Athéna (un organisme à but non lucratif venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale, notamment dans les différentes communautés ethniques), les chiffres augmentent partout dans le monde.

Selon des informations partagées sur leur page Facebook, plusieurs pays sont obligés d’augmenter l’aide offerte aux femmes, dans le but de tenter de subvenir à l’augmentation des besoins.

France

En France, on a noté une augmentation de 32% des appels logés à la police, et ce, après seulement une semaine d’isolement. Le ministre de l’égalité des sexes Édouard Philippe a annoncé qu’il payera les frais des femmes qui désirent demeurer dans des hôtels. Par ailleurs, des kiosques d’information seront implantés dans certaines épiceries pour permettre aux femmes battues de demander de l’aide.

Italie

On note une augmentation des courriels et des textos envoyés aux centres pour femmes battues. Cela serait dû au fait qu’en ayant les hommes à la maison en tout temps, les femmes sont incapables de téléphoner pour demander de l’aide. Selon un cas récent qui a créé un précédent, en cas de violence conjugale, c’est celui qui abuse qui doit quitter le domicile et non la victime.

Espagne

Le gouvernement a fait savoir que les femmes qui quittent leur domicile pour cause de violence conjugale ne seront pas mises à l’amende. On démontrera une plus grande tolérance envers ces femmes qui cherchent à esquiver la menace quotidienne.

Grèce

Le secrétaire de la famille et de l’égalité des sexes a indiqué qu’un nouveau programme informatif allait bientôt être mis en ligne pour que les femmes victimes de violence conjugale puissent demander de l’aide sans avoir à téléphoner.

Inde

En Inde, un nouveau centre d’appel a été ouvert dans les derniers jours pour venir en aide aux victimes. Une campagne publicitaire a été lancée dans les médias pour informer les victimes de son existence, son slogan : « Refoulez le virus et non votre voix! »

Angleterre

En Angleterre le gouvernement a demandé aux policiers d’expulser du domicile tout abuseur, lorsqu’il est clair aux yeux des agents qu’un incident a eu lieu.

Groenland

Le Groenland a banni la vente d’alcool suite à une augmentation importante du nombre de cas depuis le confinement.

Brésil

Au Brésil on note dans les centres de services pour femmes battues une augmentation de plus de 50% depuis le début de la crise.

Autres

En Chypre, on note une augmentation de 30% des appels reçus dans le centre d’appels pour femmes battues du pays.

À Hubei, là où le coronavirus a vu le jour, on a noté durant la période du mois de février qu’on avait reçu plus de trois fois le nombre d’appels normalement enregistrés à cette période de l’année.

En Tunisie, après seulement cinq jours de confinement, la police locale recevait cinq fois plus d’appels qu’à la normale.