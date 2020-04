COVID-19 | Les tests, les masques et l'efficacité de la quarantaine

La Québec a connu sa plus forte hausse de cas en 24 heures jeudi alors que 907 cas de plus ont été recensés par rapport à mercredi portant le total de cas confirmés à 5518. Parallèlement, la priorisation des dépistages a été revue hier par l’équipe de la Santé publique du Québec et par le gouvernement de François Legault.

On a donc restructuré les priorités des nombreux tests que le Québec peut produire afin de s’assurer de prioriser les diagnostics des membres du personnel de la santé afin de s’assurer qu’ils ne deviennent pas des facteurs de transmission selon Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.

On priorisera aussi les tests des personnes à risque donc dans les milieux hospitaliers et les personnes âgées dans les résidences.

Cette priorisation vise les gens qui ont le plus de danger d’engendrer des complications.

Les gens qui ont des symptômes doivent donc se placer obligatoirement en quarantaine à la maison et communiquer avec le 811.

La grande question des masques

Dans un monde idéal où on aurait des masques pour tout le monde, une mesure encourageant le port d’un masque en public serait potentiellement bénéfique, tant et aussi longtemps qu’elle ne limite pas la fréquence et la qualité du lavage des mains et le respect des consignes de la Santé publique selon le docteur Weiss.

Toutefois, compte tenu des quantités limitées de masques actuellement, il faut considérer le port d’un masque fait maison comme un outil, mais surtout pour protéger les autres contre vous-même... un point c'est tout.

14 jours de quarantaine

La majorité des gens sont malades après cinq jours seulement, mais 97% des gens auront eu des symptômes avant le 11e jour. Au-delà delà de 14 jours, vous ne développerez pas de symptômes, à moins d’être réinfecté.

De plus, si vous attrapez le virus et que vous guérissez, selon le microbiologiste, une fois guéri vous ne rattraperez pas le virus. Et à moins d’une mutation éventuelle, vous ne pourrez le contracter de nouveau.