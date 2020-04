Hôpital de Verdun | «32 patients infectés sont tous regroupés dans une nouvelle unité, une zone chaude»

«La crise a commencé à la suite de la semaine de relâche. On a eu un premier cas il y deux ou trois semaines, qui a été géré dans les règles de l’art. Par la suite, on a eu des cas en provenance de certaines institutions, dont l’hôpital Douglas. On a ainsi rehaussé nos mesures de protection. On a installé une unité dédiée à des cas en attente de résultat de test. Aujourd’hui, 32 patients infectés sont tous regroupés dans cette nouvelle unité. C’est une zone chaude. On a fait beaucoup de modifications sur les lieux, pour protéger notre clientèle et notre personnel.»