Revue de presse | «Le cas de l’hôpital de Verdun est sérieux»

«Il y avait 5518 cas jeudi; une augmentation importante de 907. Mais, ce n’est pas le chiffre absolu. Ce n’est qu’une partie de la réalité. On sait que des gens qui sont infectés ne le savent pas, car ils n’ont pas été testés. Tout dépend de la manière dont on teste et qui on teste. Les chiffres les plus importants sont ceux concernant les personnes hospitalisées (365) et les personnes décédées (36) en raison de la COVID-19. Ensuite, il faut vérifier la capacité du système de santé à soigner les malades et à protéger le personnel médical. Le cas de l’hôpital de Verdun est sérieux.»