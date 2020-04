COVID-19 | Un beau geste de solidarité pour les routiers à Mont-Joli

« On a pris les procédures sanitaires que le gouvernement a mis en place. On offre aux camionneurs de pouvoir venir prendre une douche et de prendre un bon café gratuitement. »

Et qu’est-ce qui a incité le propriétaire de l’hôtel et de la station-service de la Gaspésie à poser ce geste?

« Il faut encourager nos camionneurs. Moi, je suis entrepreneur général, mais je comprends ces camionneurs. Ils n’ont pas beaucoup de place à arrêter.