Coronavirus | Le résumé du jeudi 2 avril

Le premier ministre François Legault qui serre la vis aux récalcitrants, des millions $ supplémentaires pour les préposés aux bénéficiares, une baisse des taux d'intérêt du crédit chez Desjardins et des plateaux symboliques d'infections et de décès ont retenu l'attention en ce jeudi 2 avril.

Le premier ministre du Québec François Legault en a assez. Il a demandé aux corps policiers d'être moins tolérants avec les personnes qui ne respectent pas les normes de confinement, d'isolement et de distancation sociale. Des amendes allant de 1000 $ à 6000 $ seront données aux récalcitrants.

Francois Legault est-il en train de forger sa légende? Le sondeur Jean-Marc Léger le pense à la lumière du taux de satisfaction colossal qu'il obtient auprès de la population.

Le gouvernement du Québec versera 287 millions $ supplémentaires en salaires aux préposés aux bénéficiaires auprès des malades.

L'hôpital de Verdun est aux prises avec une éclosion de cas de COVID-19. Pas moins de 35 patients sont infectés, et cinq médecins sont désormais en isolement à domicile.

Le mouvement coopératif Desjardins a annoncé qu’il va consentir une baisse du taux d’intérêt aux particuliers qui détiennent des cartes de crédit.

Plus d'un million de personnes infectées de par le monde et plus de 50 000 morts: la pandémie de coronavirus a atteint des sommets symboliques jeudi.

Selon l'ancien ambassadeur canadien en Chine, les dirigeants du pays où a pris naissance le coronavirus ont partiellement caché la vérité afin de ne pas perdre la face.