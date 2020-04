La gestion du COVID-19 de la Chine:«Ils ne voulaient pas perdre la face» -Guy Saint-Jacques

La pandémie du coronavirus qui touche présentement le globe a débuté comme étant une épidémie en Chine.

Au regard de ce que l’on voit présentement en Europe et en Amérique du Nord, de plus de plus de personnes pensent que les autorités chinoises n’ont pas été très transparentes quand est venu le temps de sonner l’alerte.

Certains gouvernements ne se gênent même plus que dire publiquement que le Chine a menti au monde entier.

Guy Saint-Jacques a été ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. En conversation avec Patrick Lagacé et Philippe Cantin, il commente les faits.

Est-ce que les Chinois ont été transparents avec cette éclosion?