Plus d'un million de cas de COVID-19 dans le monde

Ça fait des semaines que l’on parle de la situation catastrophique de l’Italie et de l’Espagne, mais il faut désormais inclure l’Angleterre et la France dans le lot.

Les deux pays européens semblaient, selon les chiffres dévoilés, mieux se tirer d’affaire, mais force est d’admettre que la situation les rattrape.

Cela fait déjà quelques jours que la France et l’Espagne se partagent le premier rang mondial au chapitre des cas graves avec plus de 6000 chacun.

Comme c’est le cas presque sans exception depuis trois semaines, l’Italie compte à nouveau le plus grand nombre de décès dans les 24 dernières heures en Europe avec 760. Mais l’Espagne, la France et l’Angleterre en totalisent aussi près de 1800.

Plus près de chez nous, malgré un taux de mortalité moins élevé, les États-Unis ont tout de même grimpé au troisième rang des pays ayant accumulé le plus de décès avec 5783. Seules l’Italie (13 915) et l’Espagne (10 003) en comptent plus.

L’Espagne est devenue jeudi le deuxième pays au monde à dépasser la barre des 10 000 morts.

Chez les Américains, ce qui explique le nombre élevé de décès est le nombre grandissant de cas. À près de 220 000 cas actifs, ils en comptent autant que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne réunies. Et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel.

La planète entière a donc dépassé le million de cas totaux jeudi, un total qui risque seulement de continuer d’augmenter.

Cela avait pris plusieurs mois pour atteindre le cap des 500 000 premiers cas, mais seulement sept jours pour doubler ce nombre et passer au-dessus de la barre du million.

Jeremy Filosa / Cogeco Nouvelles