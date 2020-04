Le Groenland bannit l’alcool

Si la SAQ demeure ouverte au Québec, ce n’est pas du tout le cas au Groenland, où plus de 55 000 personnes habitent, alors que la vente d’alcool a été bannie provisoirement. En effet, depuis lundi, il n’est plus possible d’acheter d’alcool dans la capitale de Nuuk.

La même règle s’applique pour deux autres communautés plus petites dans la région sud-ouest du pays, Kapisillit et Qeqertarsuatsiaat.

« La décision a été prise en pensant aux enfants, a indiqué le premier ministre Kim Kielsen. Nous tenons à nous assurer que les enfants demeurent en sécurité à l’intérieur de leur propre maison. Nous espérons que les gens prennent au sérieux la sécurité de nos enfants en cette période difficile.»

Au Groenland, on rapporte une moyenne plus élevée qu’ailleurs au monde pour ce qui est des cas d’enfants victimes d’agression sexuelle et, selon les autorités, la consommation d’alcool et de stupéfiants peut aggraver la situation.

« Depuis que les écoles sont fermées, on observe une augmentation des cas de violence conjugale », a expliqué la ministre de la Santé Martha Abelsen.

Pour l’instant, il est interdit de vendre de l’alcool jusqu’au 15 avril prochain.

Selon Kielsen, la mesure a aussi pour but de rendre les gens plus conscients du danger qui les guette en ce temps de crise.

En date du 1er avril, 10 cas de coronavirus ont été rapportés au Groenland.