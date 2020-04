COVID-19 | L’obésité peut compliquer la situation des personnes infectées

On parle souvent des gens les plus vulnérables au nouveau coronavirus comme étant les personnes âgées de plus de 70 ans, mais force est d’admettre que les personnes obèses sont aussi beaucoup plus susceptibles de complications.

Selon plusieurs experts en la matière, on commence vraiment à réaliser que les personnes ayant un important surplus de poids sont beaucoup plus à risque que le commun des mortels.

Dans une récente entrevue au journal Metro UK, le Dr Stefan de Hert, ancien président de la société européenne d’Anesthésiologie, indique que « l’obésité est une des raisons les plus communes chez les patients ayant besoin des soins intensifs en Italie. Après les patients de 70 ans et plus, les personnes obèses s’avèrent les personnes les plus à risque. »

Selon son analyse, l’obésité peut affaiblir le système immunitaire et augmenter l’inflammation chez un patient, ce qui rend plus compliquée la tâche du corps qui tente de combattre le virus. Sans compter que le surplus de poids met plus de pression sur les poumons.

En Angleterre, en date de la semaine dernière, 127 des 196 cas de soins intensifs avaient un surplus de poids. 71 d’eux étaient considérés obèses. Ces chiffres tiennent encore la route en termes de pourcentage aujourd’hui.

Pas une bonne nouvelle pour les États-Unis

En Nouvelle-Orléans, on note que le pourcentage de décès lié au coronavirus est sept fois celui de New York. C’est en partie car la Louisiane s’avère un des États américains où le taux d’obésité et le plus élevé.

Les gens obèses souffrent souvent aussi de diabète et d’hypertension, deux autres facteurs compliquant la vie des patients souffrant de la COVID-19.

La docteure Rebekah Gee, qui a oeuvré au ministère de la Santé de la Louisiane, a expliqué à l'agence Reuters que les gens de La Nouvelle-Orléans étaient déjà plus mal en point que la moyenne des Américains.

« Les gens ici sont déjà plus malades. Nous avions déjà énormément de problèmes ici, mais la situation ne fait que s’empirer avec ce virus. »

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé mardi que les gens obèses étaient plus à risque de complications advenant un test positif à la COVID-19.