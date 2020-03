Équipement médical:«On peut fabriquer au Québec» -Gaétan Barrette

« Aujourd’hui, dans mon hôpital, nous avons été avisés que la compagnie qui nous fournit, une compagnie internationale reconnue, ne nous fournira plus, parce que, manifestement, elle doit fournir plus aux États-Unis. Il faut donc trouver d’autres chaînes. Et c’est complexe.

« Là, ce sont des intermédiaires. Comme on le sait, la manufacture du monde est en Chine. On doit trouver des intermédiaires. On en trouve un qui est capable de fournir des millions de masques, par exemple.