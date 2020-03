«On n’est pas sur le bord de l’apocalypse des zombies!» - Dr Marquis

«Dans le cas du masque N95, il y a plusieurs modèles. Dans le lot des masques disponibles, il y en a certains qui sont plus populaires, qui font sur le visage de plus de personnes. C’est très rare qu’une personne n’est compatible qu’avec un seul modèle. Mais ça ne veut pas dire que dans trois jours, il va manquer de masques et que c’est la fin du monde. On n’est pas sur le bord de l’apocalypse des zombies! Si quelqu’un sur le terrain n’a plus son masque, on va le réaffecter à une autre responsabilité. Il y a des solutions»