COVID-19 | Plus de 1600 cas à Montréal

La Santé publique de Montréal recense plus de 1600 cas de COVID-19 sur son territoire.

Les secteurs les plus touchés sont Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Côte-Saint-Luc, avec plus d'une centaine de cas chacun.

Suit l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie avec 80 cas puis, avec plus de 50 cas chacun, les secteurs d'Ahunsic-Cartierville, LaSalle, Outremont, Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie.

Près de 500 cas sont identifiés comme étant de territoire inconnu.

La Directrice de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, avait annoncé hier que les statistiques par secteurs seraient publiées quotidiennement à compter d'aujourd'hui.