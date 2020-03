Vivez-vous des problèmes de sommeil en cette période de crise?

«Réservez un bloc de temps de 7-8 heures par nuit pour le sommeil. Continuez les gestes qui synchronisent votre rythme de veille et sommeil : heures de levée et coucher régulières, repas pris aux mêmes heures, activité physique, etc. C’est important de se tenir informé au sujet de la pandémie, mais pas juste avant d’aller au lit. Et encore moins d’apporter son cellulaire ou sa tablette au lit. Car cet endroit va devenir associé au stress et l’anxiété. Il faut éviter les activités physiques trop intenses près de l’heure du coucher, car ça retarde l’endormissement»