Interdiction au Québec de la vente d'un médicament préservé en fonction de traitements contre le virus

«On le conserve (le chloroquine) pour les personnes qui font du lupus, pour les femmes enceintes et aussi pour des jeunes qui font de l'arthrite juvénile, mais pour les autres patients, on arrête le traitement (...) On a des alternatives si besoin il y a (...) Plusieurs autres médicaments font un peu le même effet sans plus d'effets secondaires ou avec des effets secondaires différents qu'on peut gérer.»