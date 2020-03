Covid-19 | Montréal prolonge la durée de l'état d'urgence

On compte maintenant 1361 cas de la Covid-19 à Montréal, soit 146 nouveaux cas depuis les 24 dernières heures.

83 personnes sont hospitalisées, 13 personnes se retrouvent aux soins intensifs et on recense 6 décès jusqu’à présent.

Six policiers ont testé positifs au virus.

C’est ce qu’a confirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’un point de presse tenu ce dimanche, en compagnie de la directrice régionale de Santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, et du directeur du SPVM, Sylvain Caron.

Bien que les secteurs centraux demeurent les plus touchés, la Dre Drouin a indiqué que la transmission communautaire se fait tout de même à la grandeur de l’île de Montréal.

Cependant, la Santé publique n’envisage pas de fermer les ponts, ni de limiter les déplacements à l’intérieur de la ville.

La mairesse Plante a fait savoir que les élus se sont prononcés en faveur du prolongement de l’état d’urgence pour une durée de cinq jours.

Présence policière accrue

Valérie Plante a précisé que le combat contre le coronavirus était un marathon et non un sprint, soulignant du même coup la collaboration des citoyens. Cependant des mesures plus strictes devront être appliquées puisqu’il y a toujours «une infime minorité de récalcitrants».

Les policiers du SPVM pourront émettre des contraventions aux citoyens qui ne respectent pas les consignes.

D’ailleurs, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a fait savoir que le personnel est presque doublé et que tout est en place pour lutter contre la pandémie. Il a invité d’ailleurs la population à dénoncer des situations anormales qu’ils vivent dans leurs quartiers.

Par ailleurs, deux centres pour itinérants ont ouvert leurs portes depuis que la Ville a déclaré l’état d’urgence. L’un se situe à la Place Gamelin alors que l’autre se trouve au square Cabot.

Trois autres centres devraient être mis sur pied prochainement.