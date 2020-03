Coronavirus et Ebola | «Des maladies sociale, médicale et économique»

«L’Ebola est très virulent. Lorsque j’étais chez Médecins sans frontières, on a perdu plus de la moitié de nos patients. Le plus difficile comme médecin, c’est de se battre contre une maladie sans médicament spécifique ou de vaccin préventif. C’est un peu le même cas avec les médecins qui luttent contre la COVID-19.»