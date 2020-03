COVID-19 | Le résumé du 28 mars

L’état d’urgence sanitaire est maintenant complet à Montréal. Québec a maintenant le contrôle des déplacements dans huit régions et les gens qui présentent des symptômes apparents de la COVID-19 ne pourront plus voyager par avion ou par train à l'intérieur du Canada.

Après avoir pris part à toutes les conférences de presse quotidiennes depuis le début de la crise, le premier ministre du Québec, François Legault, s’est offert une première journée de congé.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a donc pris part à la quotidienne de presse en compagnie de la ministre de la Santé, Danielle McCann et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Afin de mieux protéger les populations isolées de la province dans les régions éloignées du Québec, les allées et venues des gens sont contrôlées dans différentes régions: le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine, Nunavik et les territoires Cris de la Baie-James.

Des points de contrôle policier dans ces secteurs ont été mis en en place depuis 16h samedi, pour s’assurer de protéger les populations locales éloignées.

La ministre Guilbault a également rapporté que 2498 cas sont maintenant confirmés, donc une hausse de 477 cas et quatre nouveaux décès pour un total de 22.

164 personnes sont maintenant hospitalisées dont 57 personnes se retrouvent aux soins intensifs et 6757 personnes sont en attente de résultat, alors que 43 589 analyses se sont avérées négatives.

La ministre Guilbault a ensuite procédé à l’annonce des nouvelles mesures concernant les régions éloignées, qui complète l’état d’urgence sanitaire annoncée vendredi à Montréal.

De plus, l’isolement volontaire est désormais obligatoire pour les voyageurs et ce, pour une durée de 14 jours. Seules les sorties pour des tests de dépistage seront autorisées.

Du côté d’Ottawa, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que les gens qui présentent des symptômes apparents de la COVID-19 ne pourront plus voyager par avion ou par train à l'intérieur du Canada.

Le premier ministre a également invité les Canadiens à s'inscrire à l’avance sur le site internent de l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour recevoir la Prestation canadienne d’urgence, dès que le portail sera lancé.

M. Trudeau a interpellé d'autre part les jeunes Canadiens à participer avec «leadership» à la lutte contre la pandémie du coronavirus.