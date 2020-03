Elle met ses baby-boomers en quarantaine

«Ma soeur et moi avons mis des pancartes partout sur leur terrain «Baby-boomers en quarantaine» en jaune fluo. Tous le voisinage est au courant que mes parents sont en quarantaine. Ils sont surveillés. À l’intérieur, on a poursuivi la même chose. On a accroché les clés de leur voiture sur le ventilateur au plafond général de la maison. Dans le frigidaire, on a mis des pancartes avec la phrase «Saviez-vous qu’en 2020 on peut faire notre épicerie sur le web?» écrite dessus.»