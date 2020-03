État d'urgence | «Faut pas paniquer là, on est en train de se donner des outils» -Denis Coderre

«Faut pas paniquer là, on est en train de se donner des outils pour s’assurer qu’on travaille en amont. […] Au lieu de devoir composer avec toute la bureaucratie et passer part tout le processus administratif pour faire des achats par exemple et pour prendre des décisions, là on a les pouvoirs de le faire. Ce décret-là dure cinq jours. Dimanche à 13h00, il va y avoir un conseil de ville spécial où l’on donnera le pouvoir à la ville de l’appliquer. Ensuite, on évalue la situation au fur et à mesure.»