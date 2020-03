«L’état d’urgence permet une plus grande flexibilité dans le travail des policiers»

«L’état d’urgence permet une plus grande flexibilité au niveau des horaires et des tâches des agents. […] Les itinérants représentent une problématique importante à Montréal. Ils se retrouvent seuls dans la rue, sans victuaille. Cela peut augmenter les méfaits de leur part. Ils peuvent transmettre le coronavirus [car ils ne pratiquent pas l’isolement sanitaire]. En plus, ils ont de la difficulté avec les consignes. Plusieurs d’entre eux souffrent de maladie mentale. Il faut avoir une approche très humaine avec les itinérants.»