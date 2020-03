COVID-19 | L'Allemagne effectue 500 000 tests par semaine

Bilan, l’Allemagne a un nombre important (43 000) de malades, mais seulement 250 morts pour un population de près de 83 millions d’habitants. C’est le taux de mortalité le plus bas au pro rata de la population sur la planète.

« L’Allemagne était le pays d’Europe – avant cette crise – qui avait le plus de lits, de places en soins intensifs, de respirateurs et d’infrastructures pour accueillir les malades.

« Et l’Allemagne est un pays extrêmement riche. Le gouvernement a souvent été critiqué ces 10 ou 12 dernières années pour être un peu pingre et ne pas vouloir dépenser.

« Merkel a toujours voulu garder ses gros excédents budgétaires en disant : « Peut-être qu’un jour, on va en avoir besoin ». Et on l’a vu cette semaine, le ministre des finances a pris le bazooka et il a débloqué 1000 milliards d’Euros. »