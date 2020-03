Coronavirus | Montréal décrète l'état d'urgence

« Je voudrais rassurer les gens que dans la grande majorité des cas, les gens respectent les règles, mais avec la propagation de ce virus, il n’y a plus de risques à prendre. »

Dans le but d’aider les itinérants, on a ouvert deux nouveaux centres de refuge au YMCA du centre-ville et au complexe Guy Favreau. L’ancien hôpital du Royal Victoria sera transformé en centre pouvant accueillir les patients infectés.