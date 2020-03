COVID-19 et DPJ | «Il faut augmenter notre vigilance envers les enfants du Québec» -Régine Laurent

La présidente de la Commission sur la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) Régine Laurent lance un cri du coeur aux Québécois. Elle leur demande d’augmenter leur vigilance à propos des enfants, dont plusieurs sont menacés davantage en raison de la pandémie du coronavirus.

Elle demande par ailleurs au ministre Lionel Carmant de trouver rapidement des moyens pour minimiser les impacts de la propagation de la COVID-19 sur les enfants vulnérables.

Écoles et garderies fermées

Selon elle, les éducateurs ne peuvent plus garder un œil sur les enfants, qui ne vont plus à la garderie ou à l’école, en raison de la crise. Toujours d’après Mme Laurent, ce sont les membres du personnel scolaire et des garderies qui font habituellement le plus de signalements auprès des autorités responsables de la protection des enfants.

Elle craint donc que moins d’abus parentaux soient dénoncés au cours des prochaines semaines.

Bien entendu, les mesures prises par le gouvernement du Québec pour contenir la propagation de la COVID-19 sont indispensables, mais elles peuvent engendrer des effets pervers, au dire de Mme Laurent.

Le confinement

D’abord, le confinement des Québécois fait en sorte qu’ils sont moins en contact avec leurs voisins et leur entourage, dont les parents et leurs enfants. Régine Laurent demande ainsi aux gens d’être attentifs à leur environnement.

À propos du nombre de signalements faits auprès de la DPJ, elle estime qu’il est trop tôt pour affirmer s’il y a réellement eu une baisse ou non.