Coronavirus | Montréal est l'épicentre de la contagion au Québec

Pendant que les États-Unis sont devenus l’épicentre de la contagion mondiale, la ville de Montréal est, quant à elle, devenue l'épicentre de la propagation au Québec. En effet, le nombre de cas de contamination communautaire est en hausse dans la métropole.

La hausse du nombre de cas dans Côte-Saint-Luc, Hampstead, Outremont et Notre-Dame-de-Grâce est plus significative en regard de la cartographie de la contagion, selon la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Bien qu’elle s’attende à un renforcement des mesures sur l’ensemble de l’île de Montréal, elle ne prévoit pas encore le confinement total de l’île.

On n’envisage pas encore non plus de bloquer les quartiers les plus touchés.

La transmission communautaire est donc bel et bien installée dans la métropole et il est d’autant plus important de respecter les consignes de prévention et de sensibilisation.

Il n’est pas encore possible de tester systématiquement tous les gens ayant des symptômes et qui n’ont pas voyagé ou n’ont pas été en contact avec des gens qui ont voyagé. C’est donc dire que pour la Dre Drouin, il est important que toutes personnes ressentant des symptômes mineurs s’apparentant à la grippe, au rhume ou à la Covid-19 doivent absolument s’isoler à la maison tant que les symptômes demeurent légers et supportables.