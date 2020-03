COVID-19 | Le travail essentiel des inhalothérapeutes

Le coronavirus provoque chez les humains des maladies respiratoires qui vont du simple rhume à des pneumonies qui peuvent être fatales. Parmi les membres du personnel hospitalier étant les plus sollicités durant cette pandémie, les inhalothérapeutes sont du nombre.

Ces spécialistes se chargent des soins du système cardiorespiratoire, notamment dans toutes les situations d’urgence (arrêt cardiaque ou respiratoire, urgence traumatologique).

Au micro de Patrick Lagacé, l’inhalothérapeute Karine Grondin a brossé un portrait de la situation qui prévaut dans le système de santé.

« On travaille dans beaucoup de secteurs, dont certains sont peut-être méconnus de la population. On travaille à l’urgence, on est en première ligne pour tout ce qui est ventilation à domicile, maladies chroniques. On est dans les laboratoires du sommeil, physiologie respiratoire, cardiologies, aux soins intensifs… On est au bloc opératoire, en recherche, au sein des équipes de transports inter-hospitalier et même le transport aérien. »

Et quelle est la tâche précise de ce type de spécialiste dans le contexte de patients atteint par le coronavirus?