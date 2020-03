Durant cette crise, soyez attentifs aux enfants vulnérables de votre entourage

«Les voisins, les parents, soyez plus attentifs. Parce que le filet que les enfants avaient en sortant de la maison, ils ne l’ont plus. Pour l’ensemble des familles, c’est très anxiogène. Donc, imaginez pour des familles qui vivent des problèmes sociaux. L’anxiété est exacerbée. Dans des situations déjà fragiles, on craint que des enfants soient encore plus dans des situations de maltraitance»