Coronavirus | «Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie»

Bien que le bilan quotidien soit encourageant, le premier ministre du Québec, François Legault a demandé à la population québécoise de ne pas baisser la garde dans cette guerre contre le coronavirus.

François Legault a pris la parole mercredi lors de son point de presse quotidien. Il s’est dit encouragé par le fait que de plus en plus de Québécois suivent les consignes d’isolement face au coronavirus et qu’ils viennent en aide à leurs voisins et aux aînés plus vulnérables autour d’eux.