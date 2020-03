Isolement: «Il n'y a rien de plus important que ce que tu fais maintenant» -David Saint-Jacques

Personne ne sait vraiment quand cesseront les mesures de confinement au Québec. Mais pas mal tout le monde connaît - ne fut-ce que de nom - un Québécois qui a une certaine expérience en isolement : l’astronaute David Saint-Jacques.

Il est vrai que le « confinement » de Saint-Jacques était volontaire pour sa mission qui l’a mené dans l’espace en 2018 et en 2019, « mais on a peut-être, moi et ma famille, un peu d’expérience », a-t-il révélé au micro de Mario Langlois en provenance de Houston où il réside.

Une période en 203 jours en isolement en orbite, en effet, ça ressemble à une expérience hors du commun.

« Il y a beaucoup de parallèles. D’abord, il faut s’organiser une routine. Ça ne vient pas tout seul. Il faut y penser. Si on passe la journée en pyjama, on n’accomplira pas grand-chose et très vite, on va devenir un frustré. Bien sûr, ce n’est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire son travail de la maison, mais il y a quand même des choses à accomplir malgré tout ça.