«En isolement, le papier de toilette et l'alcool sont les valeurs refuges»

« Deuxièmement, des gens, malheureusement, ont besoin d’alcool et je ne veux pas que ces gens se retrouvent dans le système de santé. Et, finalement, afin de réduire le stress, il faut faire de l’exercice (une marche). Mais parfois, un verre de vin, ça fait du bien. ».

Sentiment partagé par Hubert Sacy, d’Éduc’alcool.

« Ça aide pour la grande majorité des gens, dit-il. Aujourd’hui, l’île-du-Prince-Édouard a décidé de fermer ses succursales et ça a été le chaos absolu. Monsieur Legault a ajouté qu’en concertation avec les autorités de santé publique, ils ont considéré que fermer les magasins de la SAQ créerait plus de problèmes que de les garder ouverts. Monsieur Arruda a acquiescé et ça se comprend.