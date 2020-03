Coronavirus | Des maires en Italie engueulent leurs concitoyens

La situation en Italie est dramatique, où plus de 6000 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie. Une véritable tragédie nationale dans ce qui est devenu une tragédie planétaire.

Les maires de différentes villes touchées ne se gênent plus pour dire à leurs concitoyens de s’isoler… de manière plus que directe. Brutale, parfois. On est carrément en mode engueulade.

Ce qui, au plan phonétique, n’est pas sans charme, la langue italienne étant probablement la plus musicale qui soit.

Un florigène de certaines déclarations des magistrats italiens circule sur le web et Jeremy Filosa en a traduit quelques-unes au micro de Patrick Lagacé.