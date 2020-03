COVID-19 | «Vous pouvez devenir le vecteur de la mort de quelqu’un d’autre» - Horacio Arruda

«Plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va limiter la contagion, plus on va sauver des vies. Et plus vite, on va pouvoir revenir à une vie normale. Je sais que les Québécois sont soudés, mais c’est important, comme peuple, que tout le monde collabore. Je demande à tous les Québécois de collaborer. J’ai besoin de vous autres et je suis confiant qu’on va être capable de passer à travers cette crise dans les prochaines semaines»