COVID-19 | 651 nouveaux décès en Italie dans les 24 dernières heures

Rien de surprenant en ce lundi 23 mars, l’Italie continue d’être le pays le plus affecté par le coronavirus avec 651 nouveaux décès dans les 24 dernières heures.

Le total en Italie est donc passé à 5476, plus de 2200 de plus que la Chine où plus de 81 000 cas ont été répertoriés à ce jour, comparativement à 59 000 en Italie.

Présentement, plus de 9% des Italiens qui souffrent du coronavirus en décèdent. C’est une statistique importante en comparaison comparativement aux autres pays du monde.

3000 personnes dans un état critique

Si on prend l’exemple de la Chine, c’est 4% des patients infectés qui perdent la vie. Dans certains autres pays, ce chiffre est encore plus petit.

Le Canada s’en tire quand même assez bien avec 1,4% des patients touchés qui décèdent, mais c’est loin du 0,3% enregistré en Allemagne, le même pourcentage qu’en Norvège.

3000 personnes sont toujours jugées comme étant dans un état critique En Italie. Aucun autre pays n’en compte même 2000.

Sans surprise, ce sont les Américains qui ont pris la pole position pour ce qui est des nouveaux cas; ils en ont détecté 8149 de plus dans la dernière journée.